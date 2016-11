BGH-Entscheidung kippt Gebühr bei Bauspardarlehen

Gute Nachrichten für Bausparkunden: Bausparkassen dürfen für die Auszahlung eines Darlehens keine Extragebühr erheben. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat entschieden, dass eine vorformulierte Bestimmung über eine „Darlehensgebühr“ in Höhe von 2 Prozent der Darlehenssumme in Bausparverträgen zwischen Verbrauchern und Unternehmern unwirksam ist, weil sie die Kunden unangemessen benachteilige.

Insbesondere werde die Gebühr nicht im kollektiven Gesamtinteresse der Bauspargemeinschaft erhoben, da sie keinen Beitrag zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Bausparwesens leistet, so der BGH. Wie viele Sparer nach dem Urteilsspruch der BGH-Richter nun einen Anspruch auf Rückzahlung dieser Gebühren haben ist unklar. Dies hängt von den Verjährungsfristen im konkreten Einzelfall ab.