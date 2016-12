Berliner U-Bahn-Treter geschnappt

Nach Tritt-Attacke in Berliner U-Bahn-Station: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest. Die Berliner Polizei hat am Zentralen Omnibusbahnhof einen 27-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine Frau in einer U-Bahn-Station brutal angegriffen zu haben. Die Tat hatte deutschlandweit große Empörung ausgelöst.

Wie eine Überwachungskamera zeigt soll der tatverdächtige Bulgare im Oktober der Frau brutal in den Rücken getreten haben. Die Frau stürzte daraufhin eine Treppe hinunter und brach sich einen Arm.