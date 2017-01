Berlin: Wildschwein verletzt mehrere Menschen

Ein Wildschwein hat in Berlin am Samstag mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Gegen 14 Uhr soll eine ganze Wildschweinrotte im Stadtteil Reinickendorf am Kurt-Schuhmacher-Platz aufgetaucht sein. Von dieser Rotte hatte sich dann ein Tier abgesondert und an einem Vereinsheim am Volkspark Rehberge mehrere Menschen verletzt. Eine Frau erlitt eine Verletzung am Oberschenkel zwei Männer wurden durch das Tier ebenfalls leicht verletzt.

Alarmierte Polizisten mussten den aggressiven Keiler im Volkspark Rehberge erschießen, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen verletzt werden, teilte die Behörde mit. Der Rest der Wildschweinrotte hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder aus dem Staub gemacht.