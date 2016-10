Bayern und Leipzig siegen, BVB gegen Schalke ohne Tore

Auch nach dem 9. Spieltag ist der FC Bayern München weiter Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Die Münchener siegten am Samstagnachmittag souverän im bayerisch-schwäbischen Duell beim FC Augsburg mit 3:1. Die Tore für das Ancelotti-Team erzielten Lewandowski (19./48.) und Arjen Robben (21.). Für die Fuggerstädter traf Ja-Cheol Koo in der 67. Minute.

Keine Tore gab es im Abendspiel beim 149. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke. Bayer Leverkusen siegte beim VfL Wolfsburg mit 2:1. Der SC Freiburg gewinnt beim SV Werder Bremen mit 3:1 und Mainz schlägt Ingolstadt mit 2:0. Aufsteiger RB Leipzig sorgt indes in Liga 1 weiter für Furore. Die Sachsen sind nach einem 2:0-Sieg beim SV Darmstadt 98 auch nach dem 9. Spieltag weiter ungeschlagen. Bereits am Freitagabend trennten sich Gladbach und Frankfurt torlos.

Bayern weiter an der Tabellenspitze

Der FC Bayern München führt nun die Tabelle mit 23 Punkten an. Die „Roten Bullen“ bleiben dem Rekordmeister auf den Fersen und sind mit 21 Punkten erster Bayern-Verfolger. Im Tabellenkeller finden sich Wolfsburg, Ingolstadt und der Hamburger SV wieder.