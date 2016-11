FC Bayern macht Achtelfinale in der Königsklasse klar

Im vierten Gruppenspiel der Fußball Champions League hat der FC Bayern München am Dienstagabend beim PSV Einhoven hochverdient mit 2:1 gewonnen. Eindhoven ging zunächst in der 15. Minute in Führung. Zwei Treffer von Bayerns Tormaschine Lewandowski in der 34. und 74. führten dann aber zum verdienten Sieg der Münchner. Das Ancelotti-Team steht damit bereits zwei Spieltage vor Schluss im Achtelfinale der Königsklasse, ebenso wie Atletico Madrid, dass am Abend gegen den FK Rostow mit 2:1 siegte.

Atletico ist weiter Gruppenerster mit nun 12 Punkten. Die Bayern liegen mit 9 Punkten auf Rang zwei. In drei Wochen geht es mit den Gruppenspielen weiter. Am 23. November gastiert der deutsche Rekordmeister in Russland beim FK Rostow. Am 6. Dezember kommt es dann zum Topspiel in Gruppe D. Der FC Bayern empfängt in der Allianz Arena am sechsten und letzten Spieltag den Vorjahresfinalisten Atletico. Die Tabelle nach dem vierten Spieltag im Überblick: