Ein Bambi für den Papst

Papst Franziskus hat in Rom einen Bambi erhalten. Den wichtigsten deutschen Medienpreis hat das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Kategorie „Millennium“ bekommen. Die Jury nennt in ihrer Begründung für die Auszeichnung die große praktizierte Nächstenliebe des Pontifex zu den Ärmsten der Welt.

Das goldene Rehkitz wurde bereits am gestrigen Freitag im Apostolischen Palast von der Syererin Yusra Mardini an seine Heiligkeit überreicht. Die syrische Schwimmsportlerin war bei den Olympischen Sommerspielen in Brasilien Mitglied des Flüchtlingsteams.

Zu den Millennium-Preisträgern der vergangenen Jahre zählen unter anderem Bill Gates, Bill Clinton und Helmut Schmidt. Die Verleihung des Bambi an den Papst wird am Donnerstag (17.11.) während der Live-Sendung ab 20:15 Uhr in der ARD zu sehen sein.