Bahn tauft neuen ICE „Martin Luther“

Die Deutsche Bahn (DB) hat heute im Berliner Hauptbahnhof anlässlich des 500. Reformationsjubiläums einen Zug der neuen ICE 4-Flotte auf den Namen „Martin Luther“ getauft. Den Schriftzug samt Gesicht des Reformators enthüllten Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Margot Käßmann und Bahn-Chef Rüdiger Grube in Anwesenheit von Gerhard Robbers, Vorsitzender des Leitungskreises „Reformationsjubiläum 2017“.

Die DB ist Mobilitäts- und Logistikpartner des Reformationsjubiläums. Höhepunkt des Reformationsjubiläums ist das Festwochenende am 27. und 28. Mai 2017 mit dem Festgottesdienst „Von Angesicht zu Angesicht“ auf den Elbwiesen südlich der Lutherstadt Wittenberg. Zum Festgottesdienst am 28. Mai werden in dichtem Takt mindestens 120 Shuttle-Züge auf folgenden Strecken fahren: Berlin–Wittenberg, Halle(Saale)–Bitterfeld–Dessau–Roßlau–Wittenberg, Magdeburg–Wittenberg, Dresden–Wittenberg, Jena–Leipzig–Pratau, Erfurt–Weimar–Leipzig–Pratau. Die Bahnsteige in Wittenberg und Pratau werden dazu temporär verlängert. Die DB wird auch für die Logistik und die Gepäckaufbewahrung sorgen.

„Wir freuen uns, mit der Deutschen Bahn AG für die großen Veranstaltungen im Jahr des Reformationsjubiläums einen starken Partner in allen Fragen der Mobilität gefunden zu haben“, sagte Robbers. „Da ich selbst ständig mit der Bahn unterwegs bin, freue ich mich besonders, dass ein hochmoderner ICE nach Martin Luther benannt wird“, erklärte Käßmann.