Baden-Württemberger sahnt bei Lotto ab

Als letzter Tipper im Lotto-Monat Oktober 2016 hat ein Baden-Württemberger einen Super-Sechser getippt. Der Glückspilz aus Pforzheim kann sich über einen Lotto-Jackpot von rund 8,7 Millionen Euro freuen, wie Lotto News berichtet. Wer hinter dem Gewinner aus der Goldstadt steckt, ist der Lottogesellschaft noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein in einer Annahmestelle im Pforzheimer Stadtgebiet ab. Der Volltreffer vom vergangenen Samstag war der 15. baden-württembergische Millionengewinn des Jahres – und gleichzeitig der vierte Treffer im Millionenbereich innerhalb von nur 14 Tagen im „Ländle“.

Goldener Oktober: 4. Millionen-Gewinn im Ländle

Am 14. Oktober hatte ein Glückspilz aus dem Schwarzwald den mit 90 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt und damit einen neuen deutschen Gewinnrekord aufgestellt. Ein Karlsruher freute sich am gleichen Tag über knapp 2,8 Millionen Euro. Bei der Lotto-Samstagsziehung vom 15. Oktober ging ein mit 13,5 Millionen Euro gut gefüllter Gewinntopf an einen Tipper aus Heilbronn. Der Millionencoup in Pforzheim rundet diese einmalige Glückssträhne in Baden-Württemberg nun ab.