Auswärtiges Amt rät bei Ägypten-Urlaub zu Vorsicht

Das Auswärtige Amt in Berlin rät nach den Anschlägen auf koptische Christen in Ägypten am gestrigen Sonntag, zu Vorsicht bei Reisen in das Land im nordöstlichen Afrika. In einer Mitteilung heißt es, dass landesweit ein erhöhtes Risiko terroristischer Anschläge und die Gefahr von Entführungen bestehe.

Diese können sich auch gegen ausländische Ziele und Staatsbürger richten. Bei Reisen nach Ägypten einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer wird generell zu Vorsicht geraten. Demonstrationen und Menschenansammlungen, insbesondere vor religiösen Stätten, Universitäten und staatlichen Einrichtungen sollten unbedingt gemieden werden.

Am gestrigen Palmsonntag, 9. April 2017, wurden zwei Anschläge auf christlich-koptische Kirchen in der Stadt Tanta (ca. 80 km nördlich von Kairo) und in Alexandria verübt. Dabei mindestens 40 Menschen getötet und mehr als hundert Menschen verletzt.