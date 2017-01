Australian Open: Nadal zieht ins Finale ein

Nadal nach fast fünfstündigem Nerven-Krimi im Finale der Australian Open: Rafael Nadal hat das Endspiel bei den Australian Open erreicht. Der Spanier setzte sich im Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow in fünf Sätzen mit 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 und 6:4 durch. Nach 4:56 Stunden machte der 30-jährige Spanier in der mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Rod Laver Arena in Melbourne mit seinem dritten Matchball seinen Final-Einzug perfekt.

In einem bärenstarken Spiel boten beide Halbfinalisten großartiges, zum Teil wahnsinniges Tennis. Es war die wohl beste Tennis-Partie während der Australian Open 2017. „Ich freue mich Teil dieses Matches gewesen zu sein. Im Finale zu stehen bedeutet mir sehr viel“, sagte Nadal nach dem fast fünfstündigen Match. Im Endspiel trifft der Melbourne-Sieger von 2009 nun am Sonntag auf den Schweizer Roger Federer.