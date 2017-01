Roger Federer hat zum 5. Mal die Australian Open in Melbourne gewonnen. In einem hochklassigen Finale setzte sich der Schweizer nach 3:37 Stunden in fünf Sätzen gegen seinen spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal durch. Am Ende hieß es 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 und 6:3. Der Triumph in Melbourne ist für den 35-Jährigen der 18. Grand-Slam-Titel in seiner Karriere.

