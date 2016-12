Angelique Kerber ist World Champion 2016

Tennisspielerin Angelique Kerber ist vom Tennis-Weltverband ITF zum World Champion des Jahres 2016 ernannt worden. Die Auszeichnung erhält die aktuell Weltranglistenerste im kommenden Juni während der French Open in Paris. Die 28-Jährige sagte sie sei dankbar für diese Anerkennung. „Es ist eine große Ehre für mich, als ITF World Champion ernannt zu werden und mit all den großen Champions der Vergangenheit in einer Reihe zu stehen“, so Kerber. Als letzte deutsche Tennisspielerin hatte Steffi Graf im Jahr 1996 den Titel verliehen bekommen.