Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl gestorben

Helmut Kohl ist tot. Der Alt-Bundeskanzler ist im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler – so lange wie bisher noch niemand. Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte Kohl als großen Europäer und Kanzler der Einheit.

„Helmut Kohl war ein großer Deutscher und ein großer Europäer. Tatsächlich haben die beiden wichtigsten Aufgaben der deutschen Politik der letzten Jahrzehnte Helmut Kohls Wirken bestimmt: die Wiedererlangung der Einheit unseres Vaterlandes und die Einigung Europas“, sagte Merkel.