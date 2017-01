ADAC checkt Fernbus-Bahnhöfe: Stuttgart Testsieger

Um von A nach B zu kommen nutzen immer mehr Reisende billige Fernbus-Angebote. Das Problem: der Fernbusmarkt hat sich in den letzten Jahren schneller entwickelt, als die dazu gehörende, oft überaltete Infrastruktur. Deutschlands Fernbusbahnhöfe können mit dem boomenden Linienverkehr bislang jedoch nicht Schritt halten – und bleiben oftmals noch hinter den Erwartungen und Bedürfnissen der Fahrgäste zurück.

Dieses Ergebnis zeigt der erste ADAC-Test von insgesamt zehn hoch frequentierten deutschen Fernbusbahnhöfen. Lediglich vier getestete Bahnhöfe schnitten mit der Note „gut“ ab, darunter der Testsieger in Stuttgart (SAB). Ein Mal – Dortmund ZOB – griffen die Testexperten des ADAC zur Wertung „mangelhaft“, zwei Testobjekte – Bremen ZOB und Göttingen ZOB – wurden sogar als „sehr mangelhaft“ bewertet.

Besonders ärgerlich für Fernbusreisende: Viele Bussteige sind nicht wettergeschützt erreichbar und nicht überdacht. Zudem sind an einigen Bahnhöfen Übergänge vom Wartebereich zu den Haltepositionen in puncto Verkehrssicherheit nicht ausreichend ausgestaltet, da beispielsweise Bodenmarkierungen fehlen. Ebenso besteht Nachholbedarf bei der Barrierefreiheit. Automatische Türen oder ein durchgehendes Leitsystem für Sehbehinderte sind die Ausnahme. Viele Bussteige sind oftmals zu schmal für den Ein- und Ausstieg von Rollstuhlfahrern.

Vorbildlich ist der Testsieger in Stuttgart. Der neu gebaute Bahnhof am Flughafen ist komplett überdacht, informiert mit mehrsprachigen elektronischen Anzeigen und Durchsagen sowie eigener Website. Daneben verfügt er über einen zentralen Ticket- und Infoschalter für mehrere Anbieter sowie Einkaufsmöglichkeiten, Wasch-, Dusch- und Babywickelplätze, ein durchgehendes Leitsystem für Sehbehinderte und ausreichend Parkmöglichkeiten. Kritisiert wurde von den Testern allerdings der Standort Flughafen – außerhalb des Stadtzentrums und damit fernab von den Hauptzielpunkten des Fernbusses.

Getestet wurden im Juni und Juli 2016 Fernbusbahnhöfe in Bremen (ZOB), Dortmund (ZOB), Göttingen (ZOB), Hamburg (Bus-Port ZOB), Hannover (ZOB), Mannheim (Busbahnhof), München (ZOB), Rostock (ZOB), Stuttgart (SAB) und Berlin (Südkreuz). Der Berliner ZOB wurde zum Testzeitpunkt umgebaut und wurde deshalb nicht in das Testprogramm aufgenommen. Die Tester prüften 60 unterschiedliche Merkmale und Kriterien in den Kategorien Ausstattung, Zugänglichkeit, Sicherheit, Information und Komfort.