5 Jahre MEC: Vom Start-up zur Marke

Die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG blickt an ihrem 5. Geburtstag auf eine Erfolgsgeschichte: Übernahme von 16 neuen Objekten* (+42%), mehr als 3 Mrd. Euro Assets under Management (+20%) und 940 Mietpartner (+23%), die einen Jahresumsatz von 3 Mrd. Euro (+11%) erwirtschaften. „Wir sind unglaublich stolz auf die Entwicklung unseres jungen Unternehmens. Wir haben unsere Marktführerschaft weiter ausgebaut und die MEC als feste Marke für das integrierte Management von Fachmarktzentren und Hybriden Malls positioniert“, so Christian Schröder, COO der MEC (Foto links).

EU-Kommission gab grünes Licht

“Metro und ECE bündeln ihre Kräfte” hieß es im August 2011 als die Joint-Venture Partner ihr Vorhaben bekannt gaben. Allerdings noch unter Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe der EU-Kommission, denn mit den damals 38 Standorten war die MEC von Beginn an Marktführer im Segment für Fachmarktzentren. Es war das erste Mal, dass sich die Kommission unter kartellrechtlichen Aspekten mit dem Management von Fachmarktimmobilien beschäftigt hat. Am 1.11.2011 gab die Wettbewerbskommission dann grünes Licht und die MEC durfte ihre Arbeit ohne Auflagen aufnehmen.

Die Start-up Zeit

„Obwohl wir zwei starke Muttergesellschaften im Rücken haben, war die Start-up Zeit sehr aufregend. Alles musste erst entwickelt und aufgebaut werden – die gesamte Corporate Identity vom Logo bis zum Einschwören der Mannschaft auf ein gemeinsames Ziel“, erinnert sich Schröder. Aus heutiger Sicht ist klar, dass die Gründung zur rechten Zeit kam. Die Anforderungen an die Marktteilnehmer sind gestiegen, damit einhergehend die Notwendigkeit für die Investoren einen professionellen Partner für den Betrieb der Fachmarktzentren an ihrer Seite zu haben.

Von Beginn an hat sich die MEC zudem zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur Transparenz des Marktes für Fachmarktzentren zu leisten. Mit den jährlich erscheinenden Fachmarktzentren Reports sowie der aktiven Teilnahme in zahlreichen Verbänden wie dem ZIA und dem GCSC bringen sich die Mitarbeiter der MEC meinungsfördernd in die Debatten ein.

Der Schlüssel zum Erfolg

„Zuhören und verstehen, was die Kunden wollen, das ist bis heute unser Schlüssel zum Erfolg“, erklärt Sebastian Kienert, CFO der MEC (Foto rechts) das Erfolgsrezept. Unsere insgesamt 14 unterschiedlichen Geschäftspartner, vom Family Office bis zum institutionellen Fonds, haben sehr differenzierte Anforderung an die Leistungserbringung und das Reporting. Die MEC richtet ihr Leistungsangebot daher flexibel und standortspezifisch aus. Darüber hinaus bringen alle Fachbereiche ihre Erfahrung bei der Weiterentwicklung der Standorte ein. „Genau wie einem Auto oder ein Smartphone, betrachten auch wir unsere Center als Produkte, die zielgruppen- und wettbewerbsgerecht im Marktumfeld positioniert werden müssen“, erklärt Moritz Felix Lück, Head of Marketing & PR.

Blick nach vorn

„Die Entwicklung bestätigt uns in der konsequenten Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells“, so Kienert. „In unserem derzeitigen Portfolio sehen wir noch viel Potential, das wir gemeinsam mit unseren Auftraggebern heben wollen, sei es in Form von Projektentwicklungen, Energieeinsparmaßnahmen mit Hilfe von EASY (Energy Audit System by MEC) oder Servicemaßnahmen zur Steigerung der Besucherfrequenzen“, ergänzt Schröder. Aber auch weitere Standortübernahmen, die ein gesundes Wachstum der MEC fördern, gehören zu den Zielen des Fachmarktzentren-Spezialisten.