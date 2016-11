401 Millionen Flaschen Schaumwein 2015 getrunken

43 Gläser Schaumwein (à 0,1 Liter) hat im Jahr 2015 jeder Einwohner in Deutschland im Alter ab 16 Jahre durchschnittlich getrunken. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich der an diesem Freitag (11. November) beginnenden Internationalen Weinmesse in München mitteilte, wurden in Deutschland insgesamt 301 Millionen Liter Schaumwein abgesetzt. Das entsprach einer Menge von rund 401 Millionen handelsüblichen 0,75-Liter-Flaschen.

Gegenüber dem Vorjahr sank der Absatz von Schaumwein um 16,0 Millionen Liter beziehungsweise 5 Prozent. Der inländische Schaumweinabsatz berücksichtigt alle zu versteuernden in- und ausländischen Schaumweinsorten, darunter Obst- und Fruchtschaumweine, die einen Anteil von 3 Prozent ausmachten.