4. Ballon d’Or für Ronaldo

Europameister Cristiano Ronaldo hat wieder den „Ballon d’Or“ gewonnen – zum 4. Mal. Der Superstar von Real Madrid gewann die Wahl, die in diesem Jahr wieder in Eigenregie von der französischen Fachzeitschrift France Football organisiert wurde, vor Lionel Messi vom FC Barcelona und Antoine Griezmann von Atletico Madrid. 173 Journalisten aus aller Welt haben bei der Wahl ihre Stimme abgegeben.

Luis Suarez und Neymar (beide Barcelona) wurden Vierter bzw. Fünfter. Ein Deutscher ist nicht in den Top 10 vertreten. Toni Kroos (Real Madrid) kam als 17. als einziger deutscher Kicker unter die besten 20.

Auch bei der Wahl des FIFA-Weltfußballers am 9. Januar ist Ronaldo Favorit. Der Portugiese ist einer der drei Finalisten für die Auszeichnung The Best FIFA-Weltfussballer 2016 – die beiden anderen Finalteilnehmer sind Messi und Griezmann.