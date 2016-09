2:1-Auswärtssieg: 1860 München gewinnt Derby in Nürnberg

In der zweiten Liga hat im letzten Spiel des vierten Spieltags der TSV 1860 München beim 1. FC Nürnberg verdient mit 2:1 gewonnen. Die Löwen waren im Bayern-Derby durch Mölders (11. Minute) in Führung gegangen. Sechs Minuten später erzielte Matavz den Ausgleich. Nachdem Nürnbergs Burgstaller eine Viertelstunde vor Spielende Gelb-Rot gesehen hatte, trafen die Sechziger durch Liendl wenige Minuten später in Überzahl zum 2:1-Endstand.

