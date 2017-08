2. Liga: St. Pauli siegt in Bochum mit 1:0

In der zweiten Fußball-Bundesliga rollt seit Freitagabend wieder der Ball. Im ersten Spiel der neuen Saison hat der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum den ersten Dreier eingefahren. Im Duell der Geheimfavoriten siegten die Hanseaten in Bochum mit 1:0. In einem munteren Zweitliga-Eröffnungsspiel erzielte Buchtmann vor rund 27.000 Zuschauern in der 65. Minute den Siegtreffer.

Am Samstag wird der Spieltag mit drei Begegnungen fortgesetzt. Der FC Ingolstadt empfängt Union Berlin. Greuther Fürth gastiert beim Absteiger SV Darmstadt und Aufsteiger Jahn Regensburg muss bei Arminia Bielefeld antreten.