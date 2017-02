Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2015 für Spielwaren (einschließlich Elektronikspiele) im Schnitt 180 Euro ausgegeben. Dies teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der Spielwarenmesse in Nürnberg (1. bis 6. Februar) mit. Haushalte mit Kindern hatten naturgemäß höhere Ausgaben für diesen Bereich als kinderlose Haushalte.

So gaben Paarhaushalte mit Kindern im Jahr 2015 durchschnittlich 468 Euro für Spielwaren aus und Haushalte von Alleinerziehenden 216 Euro. Im Vergleich dazu investierten kinderlose Paarhaushalte im Schnitt 156 Euro und Alleinlebende 84 Euro in Spielwaren. Insgesamt hatten knapp 54 % aller privaten Haushalte in Deutschland Ausgaben für diesen Konsumbereich.