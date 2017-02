Zum Abschluss des 18. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 am Montagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 gewonnen. Vor rund 30.000 Zuschauern in der HDI-Arena erzielte Bech in der 49. Minute das Tor des Abends für die Niedersachsen. Mit dem Dreier übernimmt Hannover aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabellenspitze in Liga 2. Braunschweig und Stuttgart folgen punktgleich auf Rang zwei und drei. ...