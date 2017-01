Die US-Amerikanerin Serena Williams und ihre Schwester Venus bestreiten das Damentennis-Finale der Australian Open 2017. Serena Williams fertigte im Eiltempo die Überraschungs-Halbfinalistin Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:1 ab. Bereits zuvor hatte ihre ein Jahr ältere Schwester Venus Williams die US-Spielerin Coco Vandeweghe in drei Sätzen mit 6:7, 6:2 und 6:3 besiegt. Das Finale in Melbourne wird das 28. offizielle Duell der Williams-Schwestern. Achtmal trafen die Beiden bereits in Grand-Slam-Finals aufeinander. Zuletzt 2009 in Wimbledon, dass Sere ...